Annahme herauszögern

In einem am Donnerstag veröffentlichten offenen Brief bezeichnete dagegen die Aktionärsgruppe um "NewGame" das Angebot als "nicht fair": Der Barwert von GAM liege mindestens bei 115 bis 230 Millionen Franken und nicht bei 71 Millionen. Zögerten die Aktionäre ihre Entscheidung über das Liontrust-Angebots so lange wie möglich hinaus, werde Druck auf das britische Unternehmen aufgebaut, seine bis zum 25. Juli laufende Angebotsfrist zu verlängern und aufzubessern, so "NewGame".