Die Präsentation zeige nicht auf, wie Newgame GAM finanzielle Sicherheit geben könne und gleichzeitig die erforderliche Umstrukturierung finanzieren werde, heisst es im am Freitag veröffentlichten Brief. Aufgrund der Veröffentlichung des Plans sehe Liontrust sich nun "gegenüber Aktionären, Mitarbeitern und Kunden in einer noch grössere Verantwortung, die geplante Übernahme von GAM abzuschliessen".