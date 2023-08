Auch der Abfluss von verwalteten Vermögen hält weiter an: Per Ende Juni verzeichnete der Asset-Manager, der einst von Julius Bär abgespalten wurde, noch 68,0 Milliarden Franken an verwalteten Vermögen. Per Ende März waren es noch 71,7 Milliarden, per Ende Dezember 2022 75 Milliarden und per Ende 2021 rund 100 Milliarden gewesen. 46,1 der 68,0 Milliarden entfallen dabei auf den Bereich Fund Management Services (FMS), der im vierten Quartal an den Asset-Manager Carne verkauft werden soll.