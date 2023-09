Im übrigen wurden am Angebot weitere von der UEK geforderte Modifikationen vorgenommen und der Zeitplan angepasst. Newgame hatte Mitte August 55 Rappen in bar pro Aktie angeboten und ist bereit, maximal 28 Millionen Aktien aufzukaufen, was rund 17,5 Prozent des Aktienkapitals entspricht. Die Angebotsfrist soll nun am (morgigen) 6. September beginnen und bis am 3. Oktober dauern, die Nachfrist vom 10. bis am 23. Oktober.