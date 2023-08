Nach dem Ablauf der verlängerten Angebotsfrist bis zum (gestrigen) Mittwoch hält Liontrust laut involvierten Banken 33,64 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals und der Stimmrechte von GAM. Der Verwaltungsrat nehme die provisorischen Zwischenergebnisse zur Kenntnis sowie die Erwartung, dass die Übernahme am 29. August für nicht erfolgreich erklärt wird, heisst es in einer Mitteilung von GAM vom Donnerstag. An diesem Tag wird das definitive Zwischenergebnis erwartet.