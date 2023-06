Die Investorengruppe um Xavier Niel sei davon ausgegangen, dass die ausserordentliche Generalversammlung Mitte August abgehalten werde, sagte ein Sprecher der Gruppe auf Anfrage von AWP. Die Verschiebung nach hinten habe sich mit der verspäteten Publikation des Liontrust-Prospekts ergeben. "Die Investorengruppe zielte also von Anfang an auf diesen Termin", so der Sprecher. Ausserdem sei die Investorengruppe zuversichtlich, dass das Liontrust-Angebot das benötigte Quorum nicht erreichen werde.