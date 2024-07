Die Übertragungsvereinbarung umfasse den Verkauf von GAM Fund Management Ltd (GFML) in Dublin an Apex. Auch die Transferagenturfunktion soll an Apex übergehen. Für die Kunden von GAM soll die Zusammenarbeit der Firmen Vorteile etwa bei der Kundenbetreuung, Effizienz oder Skalierbarkeit bringen, heisst es weiter.