Fermat werde damit der alleinige Anlageverwalter für den 200 Millionen US-Dollar schweren Offshore-Fonds «GAM FCM Cat Bond Fund» mit Sitz auf den British Virgin Islands, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Dienstag. GAM werde nach der Transaktion nicht mehr in den so genannten BVI-Fonds involviert sein.