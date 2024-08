So ein Nachholeffekt spülte Anfang 2023 ebenfalls zusätzliches Geld in die Kassen. Diese beiden positiven Wachstumstreiber - also das grosse Angebot an neuen Blockbuster-Games und das Ende der Hardware-Engpässe - fielen im Jahr 2024 weg, daher schwächte sich das Geschäft ab. Ohnehin ist die Games-Branche derzeit etwas unter Druck. Die gestiegenen Zinsen und höheren Personalkosten haben weltweit Investoren verschreckt, einige Studios haben dichtgemacht oder zumindest Jobs gestrichen.