Auf der Spielemesse Gamescom präsentieren in diesem Jahr so viele Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen wie nie zuvor. Es seien bereits mehr als 1.400 Ausstellende angemeldet und damit 15 Prozent mehr als bei der Vorjahresveranstaltung, teilte die Koelnmesse mit. «Das ist ein neuer Rekord», sagte Messechef Gerald Böse. Bis zum Start des grössten Gamingevents der Welt am kommenden Mittwoch (21. August) könnten noch einige Anmeldungen hinzukommen.