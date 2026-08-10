Mitte Mai hatte Ebay ein Übernahmeangebot des Videospiele-Händlers Gamestop abgelehnt. Der rund 56 Milliarden Dollar schwere Vorschlag sei «weder glaubwürdig noch attraktiv», hatte Verwaltungsratschef Paul Pressler geschrieben. Er hatte unter anderem auf Unklarheiten rund um die Finanzierung verwiesen. Gamestop hatte das Gebot rund eine Woche zuvor vorgelegt. Firmenchef Ryan Cohen hatte gesagt, der Kaufpreis solle zur Hälfte in bar und zur Hälfte in Aktien gezahlt werden. Gamestop müsste dafür massenhaft neue Aktien ausgeben. Seit Vorlage der Offerte ist die Gamestop-Aktie um 28 Prozent gefallen, während das Ebay-Papier um 7,6 Prozent gestiegen ist.