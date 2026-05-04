Grossteil der Finanzierung noch unklar

Er habe bereits eine Zusage für einen Kredit von rund 20 Milliarden Dollar für die Übernahme, sagte Cohen der Zeitung. Gamestop verfügt in seiner Bilanz über rund 9 Milliarden US-Dollar an Barmitteln, die für eine Transaktion eingesetzt werden könnten. Es war zunächst unklar, wie das Unternehmen den Rest der für eine Übernahme benötigten Mittel aufbringen würde. Es sei möglich, dass Cohen externe Investoren, wie beispielsweise Staatsfonds aus dem Nahen Osten, zur Finanzierung der Transaktion hinzuziehen könnte, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen dem «Wall Street Journal» sagten.