Die Rally der Meme-Aktien entstand durch private Spekulanten, die sich im Internet verabredeten, um gegen Hedgefonds zu wetten, die auf fallende Kurse gesetzt hatten. Dazu wurde unter anderem die Reddit-Diskussionsgruppe Wallstreetbets genutzt. Dort hatte Gill über die Gewinne berichtet, die er mit seinen Investitionen erzielt hatte, was zu einer Welle des Interesses an GameStop führte. Die Aktien waren in der letzten Januarwoche 2021 um 400 Prozent in die Höhe geschnellt, bevor sie in der darauffolgenden Woche wieder auf das Niveau vor dem Anstieg zurückfielen.