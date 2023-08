Im gesamten Bürgerkriegsland Libyen hat es am Mittwoch mehrere Stunden lang keinen Strom gegeben. Die Elektrizität sei für "technische Experimente" im Zuge von Erneuerungen am Stromnetz abgestellt worden, teilte der staatliche Energieversorger General Electricity Company am Mittwoch mit. Das Unternehmen hatte den Blackout zuvor nicht angekündigt. Nach Ende der Arbeiten, an denen den Angaben zufolge auch der deutsche Konzern Siemens beteiligt war, wurde der Strom am frühen Abend wieder angestellt.

09.08.2023 18:28