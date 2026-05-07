Bei der Beschäftigungslage rechnen 17 Prozent der befragten Unternehmen mit einer Verbesserung. Die grosse Mehrheit von rund 70 Prozent geht von einer unveränderten Entwicklung aus, während 13 Prozent eine Verschlechterung erwarten. Damit fällt der Ausblick deutlich zurückhaltender aus als noch im Vorquartal.