Laut einer Umfrage des Verbandes unter den Mitgliedern hat sich die konjunkturelle Situation in der Branche stabilisiert. So bezeichneten 50 Prozent die Ertragslage als gut und 46 als befriedigend, was jeweils nur zwei Prozentpunkte weniger sind als im Vorquartal. Auch der Umsatz wurde von der Mehrheit (54 Prozent) als gut eingeschätzt.