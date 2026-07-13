Verhalten zeigen sich die Unternehmen etwa bei der Beschäftigungslage: So erwarten nur 9 Prozent der Umfrageteilnehmer eine bessere Beschäftigungslage, vor drei Monaten waren es immerhin noch 17 Prozent. 87 Prozent rechnen mit einer gleichbleibenden und 4 Prozent mit einer schlechteren Lage. Erfreulich sei, dass weniger Unternehmen als bisher eine Verschlechterung erwarten würden, so der Verband.