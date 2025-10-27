Im dritten Quartal hat sich das Ergebnis zum Vorquartal abgeschwächt. Vor allem die Ertragslage bezeichneten nur 21 Prozent der Firmen als gut, im Vergleich zu 59 Prozent im Vorquartal. Die restlichen geben ein befriedigendes Urteil ab. Auch den Umsatz sehen nur noch ein Drittel der Firmen als gut an, nach etwas mehr als der Hälfte im Vorquartal.