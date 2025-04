Die guten Nachrichten beflügelten am Gründonnerstag die Papiere des Dax-Konzerns. Sie kletterten auf ein Rekordhoch von 64,80 Euro. Zuletzt führten sie den Dax mit einem Plus von noch gut zehn Prozent auf 63,62 Euro an. Damit summieren sich die Kursgewinne 2025 auf mehr als 25 Prozent, nachdem es 2024 um rund 320 Prozent nach oben gegangen war. Da hatte sich Siemens Energy nach einem wegen grosser Probleme im Windkraft-Geschäft sehr schwachen 2023 zum Überflieger gemausert - auch dank einer hohen Nachfrage nach Netztechnik und einem guten Gasgeschäft.