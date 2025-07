Der Preis für europäisches Erdgas ist am Donnerstag weiter gesunken und hat den tiefsten Stand seit fast drei Monaten erreicht. Der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam wurde gegen Mittag bei 32,82 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Günstiger war Erdgas zuletzt Anfang Mai gewesen.