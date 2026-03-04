In den ersten Handelstagen der Woche hatte der Iran-Krieg den Preis für europäisches Erdgas stark nach oben getrieben. Am Dienstag stieg er auf den höchsten Stand seit gut drei Jahren wegen eines fortgesetzten Lieferstopps von Flüssiggas aus dem wichtigen Förderland Katar. Zeitweise hatte sich der Gaspreis seit dem Beginn des Iran-Kriegs am Wochenende mehr als verdoppelt. So hatte der Iran die für den Öl- und Gastransport wichtige Strasse von Hormus im Grunde gesperrt./jkr/jsl/mis