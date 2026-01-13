In den vergangenen drei Tage hat der Gaspreis etwa 14 Prozent zugelegt. Dies ist der stärkste Anstieg seit vergangenen März. Am Markt wurde unter anderem auf jüngste Drohungen der US-Regierung gegen Länder verwiesen, die mit dem Iran Geschäfte machen. Um Druck auf die Führung in Teheran auszuüben, haben die USA neue Strafzölle von 25 Prozent für iranische Handelspartner angedroht. Derzeit lässt die iranische Regierung Massenproteste im Land gewaltsam niederschlagen.