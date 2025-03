Nach dem deutlichen Anstieg in den ersten Handelsminuten an der Börse in Amsterdam ist der Gaspreis wieder ein Stück weit zurückgefallen, auf zuletzt 43,99 Euro. Marktbeobachter verwiesen auf unbestätigte Videos in den sozialen Netzwerken, die einen möglichen Angriff auf eine Anlage zum Gastransport in der russischen Region Kursk zeigen sollen. Dies könnte die Wiederaufnahme von russischen Gaslieferungen nach Europa gefährden.