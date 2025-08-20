Nur deutliche Preiserhöhungen haben den deutschen Wirten und Hoteliers die Erlöse noch einigermassen gerettet: Nominal lagen die Umsätze nur 0,1 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Mit einem realen Rückgang um 4,1 Prozent wurde die Gastronomie härter getroffen als Hotels und andere Beherbergungsbetriebe, die nur einen Rückgang um 2,6 Prozent verkraften mussten.
Höhere Umsatzsteuer auf Speisen
Zur Flaute beigetragen hat mutmasslich der seit Jahresbeginn 2024 wieder gültige volle Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf Speisen. Nach dem Willen der neuen Bundesregierung soll dieser Satz zum kommenden Jahr wieder auf das Niveau aus der Corona-Zeit von 7 Prozent gesenkt werden.
Nach einem kurzen Zwischenhoch zu Ostern hat sich die Lage im Juni weiter eingetrübt. Die Umsätze lagen real 5,9 Prozent unter dem Vorjahresmonat und einschliesslich der Preiserhöhungen 3,4 Prozent niedriger als vor einem Jahr./ceb/DP/jha
(AWP)