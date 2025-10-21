Mehrwertsteuer runter - Preise auch?

Weil allgemein Preise in den vergangenen Jahren teils deutlich gestiegen sind, wird für immer mehr Menschen Essengehen zum Luxus. Zudem gilt seit Jahresbeginn 2024 wieder der volle Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf Speisen in der Gastronomie. Nach dem Willen der Bundesregierung soll dieser Satz zum 1. Januar 2026 wieder auf das Niveau aus der Corona-Zeit von 7 Prozent gesenkt werden.