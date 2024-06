Imhof ist gelernter Koch und schloss seinen Master-Grad in Luzern ab. Der Vater zweier Kinder präsidiert Gastro Winterthur seit 2023. Bis 2023 war er Dozent an der Fachhochschule Graubünden und an der Zürcher Hochschule ZHAW. Zum neuen Vizepräsidenten wählten die Delegierten Gilles Meystre aus Pully VD.