Nach eineinhalb Jahren an der Spitze hat Gastrosuisse-Direktor Pascal Scherrer den Verband schon wieder verlassen. «Es gab unterschiedliche Auffassungen, wie die Geschäftsleitung den Verband leiten und in die Zukunft führen soll», teilte der grösste Arbeitgeberverband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz am Freitagabend in einem Communiqué mit.