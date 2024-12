Hotelleriesuisse will Erneuerung

Zu den Vertragspartnern des Landes-Gesamtarbeitsvertrags (L-GAV) gehört auch der Verband der Beherbergungsbranche Hotelleriesuisse. Dieser will den L-GAV neu verhandeln, «um Mitarbeitenden zusätzliche Attraktivität zu bieten», sagte Hotelleriesuisse-Präsident Martin von Moos im Januar in einem Gespräch ebenfalls mit Tamedia. Man komme aber nicht weiter, sagte von Moos und kritisierte, dass Gastrosuisse nicht in die Verhandlungen einsteigen wolle.