Der Flugzeug-Caterer Gategroup will am Kreditmarkt Geld aufnehmen. Geplant sei die Ausgabe eines vorrangig besicherten Term Loan B-Darlehens unter institutionellen Anlegern, wie die Firma am Donnerstag mitteilte. Zudem soll eine revolvierende Kreditfazilität von rund 300 Millionen Franken abgeschlossen werden.