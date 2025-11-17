Auf Basis der «erfolgreichen Refinanzierung» zu Jahresbeginn und der «positiven Geschäftsentwicklung» hat Gategroup nun eine Repricing- und Upsizing-Transaktion ihres bestehenden Term Loan B eingeleitet. Ziel sei es, die Finanzierungskosten weiter zu senken, die Kapitalstruktur zu optimieren und die finanzielle Flexibilität zu erhöhen.