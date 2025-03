Die im Flugzeug-Catering tätige Gategroup prüft derzeit eine neue Kreditfinanzierung sowie die Refinanzierung bestehender Schuldtitel. Zu letzteren zählen ein Term Loan A-Darlehen in Höhe von 250 Millionen Euro sowie die bestehende revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 415 Millionen, wie Gategroup am Donnerstagabend mitteilte.