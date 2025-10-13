Die Einigung «öffnet das Tor zu einer neuen Ära für Frieden und Stabilität im Nahen Osten», sagte al-Sisi nach der Unterzeichnung. Er sei sicher, dass Trump die Einigung umsetzen könne. «Lassen Sie den Gaza-Krieg den letzten Krieg im Nahen Osten sein», sagte al-Sisi. Er bat Trump auch um Unterstützung bei einer geplanten Konferenz für den Wiederaufbau des Gazastreifens, die Ägypten gemeinsam mit Deutschland ausrichten will. Sie soll im November in Kairo stattfinden.