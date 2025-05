Lammy: 9.000 Lastwagen warten auf Einlass

Am Montag hatte Israel erstmals seit März wieder Hilfstransporte in das abgeriegelte Küstengebiet gelassen. Fünf Lastwagen mit Hilfsgütern überquerten den Grenzübergang Kerem Schalom. Nach Angaben der UN gab Israel zudem inzwischen die Zusage, dass 100 weitere Hilfstransporte in den Gazastreifen fahren dürfen. Der britische Premierminister Keir Starmer hatte die Ankündigung als «völlig unzureichend» kritisiert.