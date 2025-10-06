Trump drückt bei den Verhandlungen weiter aufs Tempo. «Mir wurde gesagt, dass die erste Phase diese Woche abgeschlossen sein sollte, und ich bitte alle, SICH ZU BEEILEN», schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Es habe «sehr positive Gespräche» mit Hamas und anderen Ländern an diesem Wochenende gegeben, um die Geiseln freizulassen, den Krieg in Gaza zu beenden - aber vor allem, um den lang ersehnten FRIEDEN im Nahen Osten zu erreichen. Zuletzt sprach er erneut eine Drohung aus: Der Faktor Zeit sei von entscheidender Bedeutung - «SONST WIRD ES ZU MASSIVEM BLUTVERGIESSEN KOMMEN - ETWAS, DAS NIEMAND SEHEN MÖCHTE!»