Der israelische Rundfunk berichtete, die von Israel geplante Räumung der Stadt Gaza, in der sich laut Schätzungen eine Million Menschen aufhalten, solle frühestens in zwei Wochen beginnen. «Walla» berichtete dagegen, schon in den kommenden Tagen sollten israelische Truppen in weitere Bereiche im Gazastreifen vordringen, um den Druck auf die Hamas zu erhöhen.