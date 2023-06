Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 30,2 Millionen Franken, was einem Anstieg von 103 Prozent entspricht, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Gaznat konnte dabei von seinen Handelsaktivitäten und der Preisvolatilität beim Gas in Folge des Ukraine-Kriegs profitieren.