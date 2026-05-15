Dass Burnham den Zuschlag für die Labour-Kandidatur bei der nun anstehenden Nachwahl bekommt, gilt als wahrscheinlich. Doch es ist keineswegs ausgemacht, dass er die Wahl auch gewinnt. Die Rechtspopulisten der Partei Reform UK von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage hatten bei der vergangenen Parlamentswahl 2024 stark abgeschnitten in Makerfield. Inzwischen haben sie weiter an Zuspruch gewonnen./cmy/DP/he