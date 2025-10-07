Klebert ist seit dem Frühjahr 2019 Vorstandschef bei Gea. Unter ihm glückte jüngst der Aufstieg in die erste Börsenliga. Der Aktienkurs hat seit Jahresbeginn knapp ein Drittel zugelegt. Seit Kleberts Amtsantritt hat sich der Börsenwert in etwa verdreifacht und lag zuletzt bei etwas mehr als zehn Milliarden Euro. Der auf die Nahrungsmittel- und die Pharmaindustrie spezialisierte Anlagenbauer hat mehr als 18.000 Beschäftigte und machte im vergangenen Jahr rund 5,4 Milliarden Euro Umsatz./men/zb