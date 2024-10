Der Anlagenbauer Gea will bis zum Ende des Jahrzehnts deutlich zulegen. Der Umsatz soll bis 2030 im jährlichen Schnitt um mehr als fünf Prozent wachsen - und der operative Gewinn noch deutlich stärker. Bei den neuen Wachstumsplänen setzt Vorstandschef Stefan Klebert verstärkt auf Digitalisierung und den Verkauf von Anlagen mit einem geringeren CO2-Ausstoss. An der Börse kamen die Neuigkeiten vom Kapitalmarkttag in Amsterdam gut an.