Der Anlagenbauer Gea Group hat 2025 unter dem Strich mehr verdient und will im laufenden Jahr weiter wachsen. So peilt das Management um Konzernchef Stefan Klebert ein Umsatzplus aus eigener Kraft von 5,0 bis 7,0 an, wie das Dax-Unternehmen am Montag bei Vorlage endgültiger Zahlen für das vergangene Jahr mitteilte. Die Rendite auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) soll zwischen 16,6 und 17,2 Prozent liegen. Analysten hatten im Mittel 16,8 Prozent prognostiziert.