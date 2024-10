Der Anlagenbauer Gea will 2024 noch etwas profitabler abschliessen als gedacht. Grund für die Prognoseanhebung sei eine «sehr positive operative Entwicklung» in den ersten neun Monaten des Jahres, hiess es in einer Mitteilung vom Freitag. Den Anlegern schmeckte das: Die Gea-Aktie legte bis zu Mittag um 2,1 Prozent zu.