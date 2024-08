Die Gea-Papiere knüpften am Mittwoch mit einem Plus von 3,4 Prozent auf 39,72 Euro an ihre Erholung an, nachdem sie zum Wochenstart im Sog deutlicher Verluste an den weltweiten Aktienmärkten auf ein Tief seit Mitte Juni gefallen waren. Für 2025 steht nun wieder ein Kursgewinn von gut 5 Prozent auf dem Zettel.