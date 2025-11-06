Derweil macht Gea-Chef Klebert die Zollpolitik der USA unter ihrem Präsidenten Donald Trump kaum Sorgen. «Wir haben bislang nicht gesehen, dass in Nordamerika Projekte verschoben werden», sagte der Unternehmenslenker der «Börsen-Zeitung». Die Amerikaner kauften weiterhin die Anlagen des Unternehmens. Die USA würden für eine knappe Milliarde Euro Umsatz stehen, Importe machten dabei 350 bis 400 Millionen Euro aus. «Das sind alles Anlagen, bei denen es keine direkten amerikanischen Wettbewerber gibt», fügte der Manager hinzu. Deshalb gelinge es Gea, die Zölle eins zu eins an die Kunden weiterzugeben.