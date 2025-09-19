Die Verordnung wird an die neue europäische Maschinenverordnung angepasst, wie der Bundesrat am Freitag mitteilte. Diese umfasst neue Technologien wie maschinelles Lernen und Robotik. Neu werden sechs Maschinenkategorien einer Konformitätsbewertung unterstehen. Als Beispiel nennt der Bundesrat Hebebühnen für Fahrzeuge.