Insgesamt sei durch die geförderten Massnahmen zur Gebäudehüllensanierung und zum Heizungsersatz eine zusätzliche jährliche Bruttowertschöpfung von 535 Millionen Franken erzielt worden, wovon 250 Millionen Franken auf die Baubranche entfielen. Gleichzeitig seien über 3700 Vollzeitstellen geschaffen worden. Die Mehrheit davon entfielen demnach ebenfalls in der Baubranche.