Mit einem Jahresergebnis von 12,2 Millionen Franken schaffte die GVZ den Sprung zurück in die schwarzen Zahlen, wie am Freitag in einem Communiqué mitgeteilt wurde. Im Vorjahr war noch ein Verlust von 51,1 Millionen Franken verzeichnet worden. Der Gewinn wird dem Reservefonds gutgeschrieben.