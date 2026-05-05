Vontobel verweist auf das herausfordernde Umfeld und dem trotzdem «soliden Start ins Geschäftsjahr 2026». Das organische Umsatzwachstum habe trotz der Gegenwinde (zum Beispiel Vorzieheffekte, kein Wachstum in der Golfregion) über den Markterwartungen gelegen, und die Profitabilität habe sich dank solider Preise als robust und etwas besser als erwartet erwiesen. Auch die Preissetzungsmacht behalte Geberit trotz der Nahost-Situation - wie man an einer für Juni angekündigten ausserordentlichen Preisrunde zur Kompensation der Kunststoff- und Energiepreisinflation sehe.