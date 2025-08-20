Insgesamt hat sich die Einschätzung der Märkte gegenüber dem Ende des ersten Quartals nicht gross verändert, meinte Buhl. So sieht er eine Stabilisierung in Europa - aber keine Erholung - und eine unterschiedliche Entwicklung in der Restwelt. Stark dürfte im zweiten Halbjahr die Nachfrage in der Golf-Region oder in Indien sein, wogegen in China ein anhaltender Rückgang erwartet wird.