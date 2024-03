Zahlreiche Investitionsprojekte

Ungeachtet des Marktumfelds will Geberit erneut rund 200 Millionen Franken in die Erweiterung und Modernisierung der Kapazitäten investieren. Projekte laufen etwa für den Ausbau der Produktion an den deutschen Standorten Lichtenstein und Pfullendorf, oder für die Spezialisierung zweier Keramikwerke in Finnland und in Schweden. Auch in die Werke in Givisiez in der Schweiz und im indischen Pune wird Geld gesteckt.