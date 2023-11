Geberit spürt weiterhin die Flaute in Europas Baukonjunktur. So ist der Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 klar zurückgegangen. Die Profitabilität konnte dennoch gesteigert werden, was das Unternehmen zu einer leicht mutigeren Margenprognose verleitet.

02.11.2023 07:58